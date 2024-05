Inter-Sassuolo Women 2-4 - il tabellino della partita della poule scudetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 12 maggio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-4: questo ilvalida per ladel campionato di Serie A Femminile. POKER SUBITO – Una brutta prestazione quella dell’nella gara di oggi contro il, che ha visto unadi ottimo livello da parte di Clelland. Il primo tempo si chiude malissimo per le nerazzurre, con Prugna che apre le marcature dopo soli cinque minuti, a cui seguono poi due gol proprio di Clelland, di cui uno su rigore in pieno recupero. Nella ripresa arriva addirittura anche il poker ed è di nuovo Clelland a mettersi in luce, siglando la sua tripletta personale. A mitigare ...