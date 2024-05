Inter - la scelta è fatta Zhang chiude con Pimco In settimana l’ufficialità per il nuovo finanziamento

(Di domenica 12 maggio 2024) L’ultimo passaggio arriverà sul gong. Non senza suspence, perché man mano che la scadenza del 20 maggio si avvicina il tempo stringe. Otto giorni, a partire da oggi, per arrivare al momento della verità entro cui Stevendeve restituire il prestito da 275 milioni di euro a Oaktree, saliti a 380 con gliessi maturati in tre anni. Lo farà grazie a ungarantito da, un altro fondo statunitense, che verserà nelle casse della controllante nerazzurra una cifra attorno ai 420 milioni di euro, grazie ai quali verrà liquidato il prestito precedente dandosi altri tre anni di tempo. Le possibilità sul tavolo, per la proprietà, erano rimaste due: una è quella che è statae verrà sancita all’inizio dellaentrante, l’altra era ...

