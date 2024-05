L’annuncio ieri da parte di Adolfo Urso, ministro del Made in Italy e delle Imprese. domani sarà presentato il piano industriale di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria . Fra le anticipazioni informali la prospettiva, per lo ...

Nel decreto legge Agricoltura c’è anche la norma per tenere a galla lo stabilimento siderurgico tarantino del l’ex Ilva . È previso lo stanziamento di altri 150 milioni di euro per garantire la continuità operativa. Nel dl, approvato lunedì in ...

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza : È di due milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da un’ associazione culturale tarantina in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” in grado di corrispondere ai giocatori ...

SERIE C - Playoff, sorteggiate le sfide del primo turno - In diretta SkySport24 ha preso vita la fase nazionale dei playoff de campionato di Serie. Protagonista il miglior realizzatore di tutti i tempi in Serie C, Felice Evacuo, che ha sorteggiato le sfide d ...

Comincia la rivoluzione del servizio di trasporto pubblico urbano. Matteo Salvini a Taranto - Martedì 14 maggio, a partire dalle 9.15, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, sarà a taranto per l'inaugurazione dell'avvio della fase di cantie ...

Inquinamento a Taranto, servono 500 milioni per cancellare i danni alla città - Parte da 52 milioni di euro accreditati sulla contabilità speciale il nuovo commissario di Governo per la bonifica di taranto, Vito Felice Uricchio - nominato lo scorso marzo - ma, dice ...