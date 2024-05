Innovazione - l’Europa deve recuperare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Villois Dalla fine degli anni ’70, il sistema socio- economico, e di riflesso occupazionale, delha cominciato a perdere colpi, mancando essenzialmente in vision di lungo termine, così da farsi ampiamente scavalcare prima dagli Stati Uniti e poi dalla Cina. A livello industryè riuscita a mantenere un supremazia solo in due settori – l’automotive di prima fascia e il lusso – e parzialmente nel farmaceutico. Le italiane Barilla, Ferrero, Lavazza, Campari ed a una miriade di imprese più piccole ma di alta qualità, hanno mantenuto una leadership mondiale. Molto male per l’intera Eurolandia è andata nell’innovation tecnology, digitalizzazione e soprattutto software e hardware, dove gli Usa hanno letteralmente sbaragliato gli europei. Poche e sempre più di limitata importanza le grandi imprese europee del settore, che complessivamente, ...