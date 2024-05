Incidente mortale Si ferma sulla statale per cambiare una ruota - ma viene travolto | muore 60enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 12 maggio 2024) Una tragica fatalità, unche è costato la vita ad un uomo di 60 anni originario del Salento. Dopo quelli avvenuti in provincia di Lecce nelle ore scorse, un altro sinistro si è rivelato fatale nella mattinata di oggi lungo il tratto toscano dellaAurelia, in provincia di Livorno. La vittima è Antonio Orlando, un automobilistaoriginario di Casarano. L’uomo si erato su quel tratto died era sceso dall’auto peruna gomma quando è stato colpito in pieno da un’auto in corsa. Orlando sembra stesse viaggiando in direzione Roma con tutta la famiglia che purtroppo ha assistito incredula e sbigottita alla drammatica scena.salentino ...