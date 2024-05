Incidente dopo la vittoria all’Eurovision | Nemo cade e rompe il trofeo

(Di domenica 12 maggio 2024) Con la sua The Code ieri seraha battuto la concorrenza ed ha trionfatoSong Contest 2024. Il cantante della Svizzera ha ricevuto 365 punti dalle giurie e 226 dal televoto. Loreen (la vincitrice della scorsa edizione) è salita sul palco ed ha consegnato il premio nelle mani die pocoperò è accaduto unsul palco dell’Eurovision Song Contest.ha cantato nuovamente la sua The Code, poi ha preso tra le mani iled è accaduto l’. Il giovane cantante ha iniziato ad esultare verso il pubblico, poi si è inginocchiato, si è sbilanciato in avanti ed ha rotto in due il microfono di cristallo. “I broke the code” e pure il microfono d’argento. #Eurovision2024#escita ...

A rappresentare la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2024 è Nemo . Il cantante è tra gli artisti che sono in gioco nella finale del concorso, l’11 maggio 2024 , con il suo brano The Code. Nemo oltre a essere un cantante è anche un musicista, che ...

Eurovision, lo svizzero Nemo batte il carisma di Angelina Mango e la rivelazione Baby Lasagna - I nostri vicini svizzeri proponendo Nemo non hanno fatto male e ... Klein è stato cacciato dalla finale dell'Eurovision Song Contest ...fan che lo hanno seguito e per quello che che Joost ha portato all'...

Chi è Nemo, la popstar della Svizzera icona della comunità Lgbtq+ che ha trionfato all'Eurovision 2024 - E allora ecco che Nemo "went to Hell and back / to find myself on ... è stato (sono stati) all'Inferno e ritorno per trovare sé ... Strada che, con il successo riscontrato all'Eurovision, pare proprio ...