(Di domenica 12 maggio 2024)– Non ce l'ha fatta ilciclista diciottenne ferito sabato sera in una tragica carambola in via: nella notte, i medici del San Raffaele ne hanno dichiarato il decesso, troppo gravi i traumi riportati. Il nome del ragazzo si aggiunge al drammatico elenco dei morti sulle strade milanesi, nel quale solo 16 ore prima era finito anche il ventenne Francesco Squarcia, deceduto dopo uno schianto in via dei Rospigliosi. Sono sette le vittime dall'inizio dell'anno tra ciclisti, pedoni eciclisti. La dinamica L'è avvenuto alle 18.40 vicino all'incrocio con via Taverna. Stando a quanto riscontratopolizia locale, lastava percorrendo viain direzione centro dietro a. Vicino a un ...

Un giovane è stato trasportato in elicottero al San Raffaele dopo un incidente in moto avvenuto nella periferia Est di Milano; è gravissimo.Continua a leggere

Incidente di via Corelli a Milano, è morto il 18enne caduto dalla moto e poi investito da un’auto - incidente di via corelli a Milano, è morto il 18enne caduto dalla moto e poi investito da un’auto - Il giovanissimo centauro, portato al San Raffaele, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite. Solo sedici ore prima a perdere la vita era stato il ventenne Francesco Squarcia in zona San Siro ...

Incidente a Milano, cade dalla moto e viene travolto da un'auto: gravissimo - incidente a Milano, cade dalla moto e viene travolto da un'auto: gravissimo - A Milano è il secondo incidente in poche ore che vede coinvolto un motociclista, nella notte tra venerdì e sabato un centauro di 20 anni, Francesco Squarcia, è morto dopo aver perso il controllo del ...

Motociclista di 18 anni investito da un’auto in via Corelli a Milano dopo essere finito nella corsia opposta: è gravissimo - Motociclista di 18 anni investito da un’auto in via corelli a Milano dopo essere finito nella corsia opposta: è gravissimo - da un'auto: caduto per strada, dopo aver tamponato una macchina che aveva frenato per far passare un pedone, è finito nell'altra carreggiata e centrato come detto da un'altra vettura. E' accaduto alle ...