Incidente all' alba - auto esce di strada e piomba in un campo | feriti 4 giovani

(Di domenica 12 maggio 2024) Belricetto di Lugo (Ravenna), 12 maggio 2024 - E’ di quattro, tuttiintorno ai 20 anni, il bilancio del paurosole verificatosi alle prime luci dell’di oggi, domenica, lungo via Provinciale Maiano, tra Fusignano e Belricetto. I quattro erano a bordo una Fiat ‘Punto’ condotta da un 19enne il quale stava procedendo con direzione di marcia Fusignano-Belricetto, quando per cause al vaglio dei carabinieri della Stazione di Conselice, ha perso il controllo del mezzo, uscendo dindo in un. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, i Carabinieri e una squadra dei Vigli del Fuoco del Distaccamento di Lugo. ...

Voghera (Pavia) – Incidente al luna park nella tarda serata di ieri, venerdì 10 maggio, a Voghera . Per cause ancora da chiarire uno dei due pali che sostiene la coda da afferrare alla giostra dei seggiolini ha ceduto improvvisamente ed è caduto ...

Incidente sulla via Cimina, carabiniere in congedo si schianta in moto contro un furgone e muore - incidente sulla via Cimina, carabiniere in congedo si schianta in moto contro un furgone e muore - È Giovanni Bosco il motociclista morto in un incidente stradale lungo via Cimina a Caprarola, in provincia di Viterbo. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, 11 maggio, in località Sa ...

Salerno, straniero ubriaco già alle 9 si schianta contro le auto: feriti alcuni automobilisti - Salerno, straniero ubriaco già alle 9 si schianta contro le auto: feriti alcuni automobilisti - Paura ieri mattina a Pastena. Ubriaco extracomunitario semina il panico in strada schiantandosi sulle auto in sosta. Al momento dell’impatto sono rimaste lievemente ferite, per fortuna, ...

Scontro fra auto lungo la statale 115: automobilista rimane ferito - Scontro fra auto lungo la statale 115: automobilista rimane ferito - Scontro fra auto nella mattinata di ieri lungo la statale 115, nei pressi del bivio per Montallegro. Ad impattare una Lancia Y ed una Mercedes. Ancora da accertare l'esatta dinamica dello scontro che ...