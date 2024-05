Inchiesta in Liguria - Toti accusato anche di falso Crosetto | Ribrezzo per chi specula

(Di domenica 12 maggio 2024) Dall'della procura di Genova sul presunto sistema di corruttele in, emerge una nuova accusa per il governatore Giovanni, ora agli arresti domiciliari: è quella di, che si aggiunge alla corruzione semplice continuata e alla corruzione aggravata dall'aver agevolato la mafia. L'ultima ipotesi di reato è legata alla gestione delle discariche in provincia di Savona. Dalle carte dell'indagine spuntano poi dettagli sugli incontri a bordo dello yacht di Aldo Spinelli ormeggiato al porto di Genova, che era tappezzato di microspie.

