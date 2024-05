In ricordo di Mauro Pamiro Cinque borse di studio

(Di domenica 12 maggio 2024) "Non c’è scuola senza rapporti umani". Sono queste le parole che meglio rappresentano il senso dell’insegnamento per, docente di informatica dell’istituto Galileo Galilei, tragicamente scomparso nel 2020. In suoinfatti i genitori del professore di Informatica hanno istituito di una borsa diper gli studenti più meritevoli. Da qui il consiglio d’Istituto del Galilei ha stabilito che ogni anno verrà svolta una cerimonia di consegna per premiarealunni della scuola. La premiazione di ieri mattina si è aperta con un piacevole momento musicale: la band dell’istituto ha interpretato qualche canzone prima dell’intervento della dirigente Paola Orini, insieme al vice Davide Pagliarini, che ha introdotto la cerimonia.infatti, oltre ...

