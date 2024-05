In mille per Lavinia Uniti contro la violenza al fianco di mamma Marta | Ora mi sento meno sola

(Di domenica 12 maggio 2024) "è una tigre: è fuggita per salvare se stessa e suo figlio e ora sta lottando e ottenendo risultati che la porteranno ad essere come prima. Poi la ferita interiore la cureremo insieme". ÈCriscuolo, la madre diLimido, a parlare all’arrivo in piazza Monte Grappa, dove ieri mattina si sono ritrovate un migliaio di persone per dire basta alladopo l’episodio avvenuto lunedì a Casbeno per mano di Marco Manfrinati, che ha colpito l’ex moglie con un coltello e ha ucciso suo padre Fabio Limido. Dal salotto buono ha preso il via una camminata nel centro storico, con una sosta in piazza san Vittore per un toccante momento di raccoglimento. I presenti hanno formato un grande cerchio e hanno iniziato a battere le mani e a urlare "Forza", la stessa scritta dello ...

