In 5mila chiedono aiuto Nuova raccolta alimentare per sostenere gli Empori

(Di domenica 12 maggio 2024) Sabato prossimo si terrà nei supermercati di Terni la, promossa dalla Caritas diocesana e associazione San Martino, perl’attività dell’o solidale di Terni, presso il centro di ascolto di via Vollusiano, per incrementare la disponibilità di beni di prima necessità e svolgere un servizio sempre più esteso ed efficace. Perché, per capirsi, nel 2023 alla Caritas si sono rivolte oltre cinquemila persone. "La– spiega la Caritas – non è solo unconcreto alle famiglie bisognose, ma è anche un’opera molto importante che attiva volontari di ogni età in una bellissima esperienza di servizio e inoltre sensibilizza le persone che donano una parte della loro spesa a condividere ciò che hanno con i più bisognosi". La ...

Uno dei temi che assilla la vita politica di questo Paese da ormai innumerevoli anni a questa parte è il costante calo di fiducia nei partiti e in generale una sorta di diffidenza verso i rappresentanti eletti, sfiducia che si palesa in maniera ...

Slow Food lancia un Appello per introdurre l’educazione alimentare nelle scuole . Parte la raccolta firme a supporto dell’iniziativa. In un mondo sempre più attento alle tematiche legate all’alimentazione e alla sostenibilità, l’organizzazione Slow ...

Banco Alimentare salva più di 23 tonnellate di cibo da Cibus e Macfrut/ Più di 41mila pasti preparati - Banco alimentare salva più di 23 tonnellate di cibo da Cibus e Macfrut/ Più di 41mila pasti preparati - Grazie alla collaborazione con Cibus e Macfrut, Banco alimentare ha recuperato in totale più di 23 tonnellate di cibo da convertire in pasti ...

