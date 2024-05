Immobile cerca il rigore ma la simulazione è troppo evidente: il tuffo è goffo e in ritardo - immobile cerca il rigore ma la simulazione è troppo evidente: il tuffo è goffo e in ritardo - Ciro immobile cerca il rigore ma la sua simulazione è troppo evidente: il tuffo in Lazio-Empoli è goffo e in ritardo ...

VIDEO - Lazio-Empoli, la simulazione di Immobile diventa virale sul web - VIDEO - Lazio-Empoli, la simulazione di immobile diventa virale sul web - Il centravanti ha cercato di procurarsi un rigore in maniera abbastanza goffa: le immagini hanno oltrepassato i confini nazionali ...

Lazio-Empoli 2-0, tre punti dal sapore di Europa per i biancocelesti | Cronaca e tabellino - Lazio-Empoli 2-0, tre punti dal sapore di Europa per i biancocelesti | Cronaca e tabellino - Lazio-Empoli è il lunch match della 36esima giornata di Serie A, di seguito la cronaca del match tra biancocelesti e azzurri.