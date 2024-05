Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 12 maggio 2024) Era rimasto un posto libero nel consiglio d'amministrazione di Ama e ora quella poltrona vuota offre al Campidoglio la via d'uscita dall'ennesima crisi che, in pochi mesi, ha travolto la municipalizzata. Il presidente Daniele Pace, pur restando nel Cda, lascerà l'incarico e al suo posto arriverà il capo di gabinetto della Città metropolitana di Roma, Bruno Manzi. La regia dell'operazione è del sindaco Roberto Gualtieri, che ha indicato l'ingresso di Manzi nel Cda prima come consigliere - occupando quindi il posto vuoto - per poi portarlo direttamente sulla poltrona più importante.