Il video delle volanti della Polizia che salutano Christian Di Martino - il poliziotto accoltellato a Milano

Incidente mortale a Palermo, turista investita, l’automobilista fugge - Incidente mortale a Palermo, turista investita, l’automobilista fugge - polizia municipale e la polizia di Stato si sono messi alla ricerca dell’auto pirata che pare sia stata rintracciata.

Priva di sensi in auto con una bottiglia di vodka mezza vuota e psicofarmaci: è pronta a farla finita, salvata dalla Polizia - Priva di sensi in auto con una bottiglia di vodka mezza vuota e psicofarmaci: è pronta a farla finita, salvata dalla polizia - La lettera della mamma agli agenti: il suo grazie per aver tratto in salvo la figlia, sofferente per la fine di una relazione sentimentale La madre di Giulia (nome di fantasia) manda una lettera di ri ...

Ravenna, fugge con la moto da gara: arrestato dalla polizia - Ravenna, fugge con la moto da gara: arrestato dalla polizia - Via Ravegnana come una pista da motocross. Più che vincere una gara, però, un ragazzo visto sfrecciare in sella a una Honda da competizione nella ...