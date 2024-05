Il tecnico | Bravi a sopperire all’assenza a sorpresa di Shengelia Banchi soddisfatto della volata | Abbiamo riordinato le idee

(Di domenica 12 maggio 2024) Buona la prima. La Virtus fatica nel secondo quarto poi riprende in mano la sfida e vince con merito. Il terzo quarto è stato il parzialesvolta, che ha permesso a Marco Belinelli e compagni di infilare un break decisivo di 24-8. L’inerziasfida è cambiata dopo l’intervallo di un confronto che aveva visto i bianconeri partire meglio, subire il ritorno e la rimonta di Tortona. Gara-uno va così alla formazione di Luca, ma già domani in gara-due ci sarà da sudare contro una Tortona che ha confermato di non voler fare l’agnello sacrificare sull’altare virtussino. Moderatamenteil coach bianconero Lucache incassa il successo, ma pensa già a gara-due. "E’ sempre difficile approcciare una serie playoff, un quarto di finale che si annuncia duro, intenso, equilibrato. ...

