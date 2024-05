Il Taranto affronterà il Vicenza Calcio serie C | sorteggi primo turno nazionale playoff

Avellino: l'attesa playoff, ecco il programma del secondo turno - Per il girone C la Casertana , che attendeva nel tabellone, affronterà l' Audace Cerignola , reduce dall'1 - 1 sul Giugliano e utile in virtù della miglior posizione in classifica. Il Taranto ...

Calcolo delle probabilità: chi può essere il primo avversario della Strega - ... da Taranto a Picerno. In questo momento è solo un calcolo delle probabilità: capiamo che non è un ragionamento di facile presa, ma di certo il Benevento sa che non affronterà Vicenza, Carrarese e ...