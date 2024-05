Il sindaco di New York vuole imparare da Gualtieri | sembra La sai l' ultima?

(Di domenica 12 maggio 2024) Eric Adams ildi Newè da ieri a Roma. Il primo cittadino della Grande Mela è in visita ufficiale nella Capitale per studiare con ildella Capitale quali sinergie tra terzo settore e istituzioni si possano attivare tra la metropoli americana e «la stupenda Roma». Adams pubblica video e post a raffica. Fiero dell'ennesima visita ufficiale ci infila anche una foto con papa Francesco. Peccato che la visita nella città eterna abbia scatenato i social a Roma come a New. «Perché vai in Italia per il problema degli immigrati. Li vuoi piazzare nel Colosseo». C'è chi critica perché Adams avrebbe passato «il 90% del mandato nella città di qualcun altro», e chi lo avverte: «Bro (brother), la città sta esplodendo tra immondizia e criminali». Chissà a quali sinergie avranno pensato ...

Roma, 11 maggio 2024 – Pennelli in pugno e secchi di tinta chiara, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , e il Sindaco di New York , Eric Leroy Adams, hanno ripulito alcune scritte che erano sulla parete esterna di un edificio in piazza S. Cosimato, ...

Il sindaco di New York Eric Adams è volato a Roma in queste ore per trovare soluzioni ai problemi comuni che affliggono le città in tutto il mondo. Ha fatto una visita agli scavi archeologici del Colosseo, ha incontrato il Papa e ha poi raggiunto ...

Metro C Roma, sindaco New York visita stazione Colosseo-Fori Imperiali - Metro C Roma, sindaco New york visita stazione Colosseo-Fori Imperiali - ROMA (ITALPRESS) - A pochi metri dal Colosseo procedono a ritmi serrati i lavori nel cantiere di uno dei progetti di mobilità sostenibile urbana più ...

