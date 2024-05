Il silenzio degli innocenti e gli altri film da vedere stasera in tv

Il regista ha spiegato le ragioni che l'hanno spinto a lasciare la regia del progetto, che sarà ora diretto da Gareth Edwards Prima della conferma di Gareth Edwards, per dirigere il nuovo capitolo di Jurassic World era stato in trattative David ...

Una delle più strazianti tragedie della marineria. Un processo che si concluse con le assoluzioni perchè la nave nasconde i suoi segreti sul fondo del golfo di Biscaglia. Appuntamento alla sala Stella Maris in mattinata

Diversi media internazionali, in primis ucraini e britannici, hanno rilanciato la notizia secondo cui in Ucraina un drone da ricognizione avrebbe registrato i movimenti di un oggetto descritto come "misterioso”. La registrazione é avvenuta nei ...