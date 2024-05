Il silenzio degli innocenti come finisce | spiegazione finale

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilè un film thriller diretto da Jonathan Demme del 1991. La pellicola vede protagonisti i celebri attori Jodie Foster e Anthony Hopkins. Basato sull’omonimo romanzo di Thomas Harris, questo è il secondo film che vede protagonista il serial killer Hannibal Lecter. Sempre con la presenza di Anthony Hopkins, la pellicola ha avuto un sequel nel 2011, Hannibal. La pellicola ha ottenuto agli Oscar i Big Five, cioè i premimigliori film, miglior regia, migliore sceneggiatura non originale, miglior attrice e migliore attore. Al centro della trama c’è uno psicopatico assassino che aggredisce e scuoia giovane donne formose. Solo Hannibal Lector, che si trova in cella di isolamento in un manicomio criminale, potrebbe risolvere il caso. Il...

vincitore di 2 premi Oscar – uno per Hopkins , l’altro per la miglior sceneggiatura originale – questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 3 va in onda The Father – Nulla è come sembra. Film scritto e diretto dal francese Florian Zeller che racconta ...

Come l'avreste vista Molly Ringwald al posto di Jodie Foster? All'apice del successo negli anni '80 grazie a commedie come Bella in rosa e Breakfast Club, Molly Ringwald ha recentemente rivelato di aver incontrato la produzione de Il silenzio degli ...

