Il sassuolo si avvicina alla B dopo la sconfitta col Genoa Il Toro espugna il Bentegodi

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilsupera in rimonta ila 'Marassi' nella gara valida per la 36ma giornata di Serie A. Emiliano in vantaggio con Pinaomonti su rigore al 31', pareggio dei padroni di casa con Badelj al 56'. Al 63' autogol decisivo di Kumbulla. Ilsale a 46 punti portandosi all'undicesimo posto mentre ilvede sempre più vicina la B restando al penultimo posto con 29 punti. "È fondamentale l'atteggiamento che proponiamo. Il primo tempo è stato sottotono. Nel secondo tempo abbiamo cambiato a livello mentale e abbiamo avuto il desiderio di fare meglio". Così a Dazn l'allenatore del, Alberto Gilardino,la vittoria sul. "Badelj è il faro di questa squadra, un giocatore a cui la squadra si appoggia. Sono felice che possa continuare con noi. ...

