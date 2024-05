Il Rotary Club Lucca dona un cane guida all’Unione Ciechi

(Di domenica 12 maggio 2024) Giovedì 9 maggio, presso la Scuola Nazionale Caniperdi Scandicci, il Presidente delGiuseppe Lunardini e il l socio Vittorio Armani sono intervenuti alla procedura di consegna alla famiglia affidataria del cucciolo di Labradorto dalalla Unione Italianadi(nella foto). Dopo questa esperienza di vita in ambito familiare, della durata di un anno e mezzo, ilfrequenterà la scuola di addestramento per ulteriori sei mesi, prima di essere consegnato definitivamente ad un soggetto ipovedente. Nell’occasione il direttore della scuola, Massimo Bugianelli, ha illustrato ai due visitatori il grande lavoro che c’è dietro l’addestramento di un cucciolo per farlo diventare ...

