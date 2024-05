Il romanzo de paura toglie la tranquillità

(Di domenica 12 maggio 2024) Inizio oggi un nuovo appuntamento con i lettori. Lo abbiamo chiamato Il profumo delle pagine e vi spiego perché. Vi è mai capitato di sfogliare un libro e annusare il profumo che le pagine diffondono mentre le voltate? In quel gesto semplice e quasi istintivo ha sede un terremoto di emozioni. Subito vi accorgerete del tempo che è passato dalla stampa, delle mani che hanno scartabellato il volume, immaginerete gli occhi che hanno seguito le righe, gli entusiasmi, il piacere o la delusione dei lettori. Alcuni s’interrogheranno anche sulle sensazioni che accompagnano l’autore mentre procede alla stesura del suo lavoro. Questo è un campo in cui, dopo più di trent’anni di romanzi e frequentazioni nell’editoria, penso di poter dire la mia. Quello che vorremmo proporre ai lettori è un’analisi dei titoli un po’ diversa, fatta di aneddoti, d’impressioni, ma anche di semplici recensioni di ...

