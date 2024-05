Il presente è disastroso - il futuro è un’incognita | questo è il Napoli oggi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2024) Cesare – Caro Guido ancora un disastro delche perde l’ennesima partita e in casa. Ormai la squadra ha chiaramente mollato. Come ormai visto in moltissime partite atteggiamento di partenza completamente sbagliato con squadra molle, poco concentrata, poco aggressiva e sempre in ritardo sulle seconde palle. E il Bologna dopo dieci minuti ha chiuso la partita raddoppiando e poi l’ha controllata. Veramente una ottima squadra che merita di andare in Champions con un ottimo allenatore e con delle grandi giovani individualità che sta lanciando. Guido – Hai proprio ragione sul Bologna. Prendiamo Calafiori, il centrale che ha annullato Osimhen ed è stato è l’uomo in più in impostazione e nell’area avversaria (il primo gol nasce da una sua perla). Cesare – E in attacco hai visto Zirkzee dalla gran tecnica ma con una importante struttura fisica con i suoi 193 cm e a ...