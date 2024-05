Il poliziotto accoltellato a Milano è sveglio e respira autonomamente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024) Buone notizie emergono dall’ospedale Niguarda diriguardo a Christian Di Martino, ilalla stazione di Lambrate. Di Martino, che era stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, mostra segnali di miglioramento: èe risponde alle poche domande poste dai medici, suggerendo che il viceispettore potrebbe essere finalmente fuori pericolo. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione fin dal momento dell’aggressione. Ilha dovuto subire ben 70 trasfusioni e durante le operazioni ha subito arresti cardiaci multipli. I suoi genitori sono accorsi immediatamente dall’abitazione di Salerno, sperando insieme alla compagna di Di Martino in una sua ripresa. Oggi, questa speranza sembra diventare ...