Il Perugia soffre al Curi ma va avanti Il pareggio regala il passaggio del turno

(Di domenica 12 maggio 2024) Al triplice fischio è festa grande al. Perché la sofferenza è stata tanta. Finisce 0-0, il Rimini esce, ilva, forte della migliore classifica. Stamattina si conoscerà l’avversario del primodella fase nazionale che si deciderà con la doppia sfida, andata e ritorno. Il Grifo deve fare tesoro di questa gara, il doppio risultato a disposizione non ha giovato sul piano del gioco e delle occasioni (assenti), e alla fine vanno ringraziati i difensori che hanno disinnescato gli assalti del Rimini, arrivato acon il solo obiettivo di far male e con grande libertà mentale. Di buono c’è che nel finale, di sofferenza, la squadra si è compattata e ha voluto a tutti i costi ildel. Ma ora serve anche altro. Il Rimini ha ...

C’è bisogno di entusiasmo. In una stagione che si sta concludendo (restano quattro giornate) con l’unico obiettivo di conservare la posizione di quarta miglior classificata dei tre gironi, serve energia da riversare nel post season, quando ...

Il giorno dopo è ancora peggio. È quello della consapevolezza, quello dei conti, dopo il flop totale sul campo della Vis Pesaro. Il Perugia si complica la vita in vista del rush finale ma il ko di domenica non è casuale, è il quinto nelle ...

