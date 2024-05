Il nipote del Vate e un ex calciante. Ecco i big di Eike - Il nipote del Vate e un ex calciante. Ecco i big di Eike - Il commercialista Paolo Bambagioni e Massimo Sabatini guidano la lista civica a Firenze per il candidato del centrodestra Eike Schmidt. Tra i candidati, figure di spicco come Paolo Nelli e Sauro Berti ...

Amministrative Firenze, presentata la lista civica 'Eike Schmidt Sindaco': 18 donne e 18 uomini - Amministrative Firenze, presentata la lista civica 'Eike Schmidt Sindaco': 18 donne e 18 uomini - Oggi al Teatro Niccolini di Firenze è stata presentata la lista civica “Eike Schmidt Sindaco”, candidato nelle amministrative di quest’anno per la lista civica, appoggiata dai tre partiti del ...

La Francia verso le elezioni europee: la resa dei conti tra Macron e Le Pen - La Francia verso le elezioni europee: la resa dei conti tra Macron e Le Pen - La Francia si prepara alle elezioni europee del 6 e 9 giugno. L’estrema destra del Rassemblement National, lo schieramento di Marine Le Pen, sfida il presidente Emmanuel Macron, che punta tutto ...