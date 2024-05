Il Napoli sceglie il silenzio stampa - in Italia lo attuano gli indagati per corruzione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2024) Aria calda al Maradona: si va a maniche corte e la gente è contenta perché, “aquando c’è il sole anche le donne sembrano piú belle ( “Tre operai”, Carlo Bernari, Mondadori)”. C’è il Bologna di Motta che fa visita ad unindecifrabile che al 12esimo è già sotto di 2 goal per due amnesie difensive che nascono sempre dal proprio lato sinistro. Anguissa è un fantasma in treccine e, mentre Cajuste si inizia a valutare come pedina valida, soprattutto sul piano fisico, Lobotka sembra una pallina di un flipper anni 70 ma è vox clamantis in deserto, perché ilè ben chiuso sugli esterni e Calzona arretra Politano a centrocampo per velocizzarne il gioco. In questo marasma tecnico-tattico iltenta il rimbalzo ma viene fermato da Ravaglia un tiro da rigore dello stesso Politano. Sugli spalti i tifosi ...