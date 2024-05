Il mio posto è qui - i registi | Le storie sull' emancipazione femminile non sono mai abbastanza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 12 maggio 2024) L'intervista a Daniela Porta e Cristiano Bortone,di Il mioè qui, il film con Ludovica Martino e Marco Lombardi. Un inno alla libertàe alla ricerca dell'identità. Si definiscono "una strana coppia, Yin e Yang", vivono da anni a Berlino, tornano spesso in Italia e insieme condividono la passione per il cinema, che è diventato il loro lavoro. Dal 9 maggioin sala con il film Il mioè qui, che Daniela Porto e Cristiano Bortone co-dirigono adattando il romanzo di esordio di lei, una storia diambientata in un paesino della Calabria degli anni '40. Lo interpretano Ludovica Martino e Marco Leonardi, in molti lo accostano a C'è ancora domani, ma alcune delle suggestioni ci fa sapere il regista in questa intervista …