Il messaggio in coro degli allievi | forza Christian

(Di domenica 12 maggio 2024) Undi affetto e vicinanza aDi Martino, il vice ispettore accoltellato nella stazione di Lambrate e ricoverato in ospedale in gravi condizioni, è arrivato dagliagenti della polizia di Stato della scuola di Peschiera del Garda. Si sono riuniti spontaneamente, all’alba, e hanno girato un video, urlando "". Il filmato è stato pubblicato sui profili social ufficiali della polizia di Stato, è diventato virale sul web e sta ricevendo una pioggia di interazioni e di messaggi di solidarietà da parte di migliaia di cittadini. Tra le tante condivisioni, anche quella della presidente del consiglio Giorgia Meloni. L’aggressore, il 37enne marocchino Hasan Hamis, resta in carcere. Il gip di Milano Lidia Castellucci, infatti, venerdì ha convalidato l’arresto per tentato ...