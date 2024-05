Il maestro Passerini al Sociale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Lunedì 20 maggio, alle ore 20.45, presso il Teatrodi Sondrio, è in programma il concerto di chiusura della 61^ Stagione 2023-2024. IlLorenzo(foto), di ritorno dal Canadian Opera Company di Toronto, sarà sul podio dell’Orchestra Antonio Vivaldi per una insolita quanto azzeccata triplice proposta musicale di grande interesse non solo musicale. L’Orchestra eseguirà musiche di Sibelius, Mendelssohn e Poulenc. Solista al clavicembalo Marco Cadario. Un evento grazie anche agli Amici della Musica di Sondalo.