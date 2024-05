Il gusto delle cose - la cucina come passione e cura per l’altro

Il legame unico, solido e indissolubile tra due partner grandi chef. L’amicizia fra due madri che si infrange e prende pieghe scure quando una perde il figlio in un incidente. Infine, il rapporto tormentato tra quattro fratelli e due sorelle dopo ...

Il realismo del film di Tr?n Anh Hùng, Il gusto delle cose, è tale da aver fatto pensare a una storia vera. In realtà, il protagonista maschile, il gastronomo Dodin-Bouffant non sarebbe mai esistito. Lasciamo il condizionale per una piccola ...