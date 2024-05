Il gioco dei controveti condiziona le alleanze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Firenze, 12 maggio 2024 – Il Pd ha sperato fino alla fine in un “miracolo dell’ultima ora”, ma l’accordo con il M5S per le elezioni amministrative di Firenze, a giugno, non ci sarà. Non al primo turno, quantomeno, poi si vedrà. Nonostante l’impegno diretto di Elly Schlein e Giuseppe Conte, a farlo saltare - riferiscono fonti del Pd - è stato Carlo Calenda in persona che “ha messo il veto sui Cinque Stelle”. Azione è infatti nella coalizione guidata dalla candidata del Pd Sara Funaro (con +Europa, Volt, Centro, Anima Firenze 2030, Movimento Azione Laburista, Sinistra Italiana, Verdi, Pri) e ha il compito di riequilibrare un’alleanza per le amministrative che, per la presenza del partito di Nicola Fratoianni, sarebbe altrimenti molto spostata a sinistra. Il partito di Calenda ha dunque esercitato il suo potere di veto, ma non dimentichiamo che anche Sinistra Italiana nei mesi scorsi ...