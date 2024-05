Il futuro del turismo Federalberghi invoca sostegni alle imprese | Il Governo è con voi

(Di domenica 12 maggio 2024) A cinquant’anni esatti dall’ultima volta, era il 1974, l’assemblea nazionale diè tornata a riunirsi a Viareggio. "E la Versilia, gioiello della costa toscana, che incanta i visitatori con la sua combinazione di bellezze naturali, culturali e lifestyle – ha detto il presidente degli albergatori Bernabò Bocca –, incarna la quintessenza delle nostra offerta turistica: spiagge, pinete secolari e città storiche. Un’esperienza turistica completa". Il congresso, ospitato dal “Principino“ che ha accolto oltre 250 albergatori italiani e i rappresentanti del, oltre ai vertici dello sport, considerato uno dei maggiori volani del settore turistico, è stata l’occasione per tracciare le sfide del comparto, che nel 2023, secondo i dati Istat, ha registrato in Italia un incremento dei flussi del 2,2% rispetto al 2019 (epoca pre-pandemia). ...

