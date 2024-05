Il cronoprogramma Primavera-estate | tutte le prossime tappe Primo impegno i playoff ma come spettatori

La fine di un’era . Dopo dodici lunghi, intensi e per certi versi “sfortunati” anni le strade di Marco Reus e del suo Borussia Dortmund si separeranno. Il club giallonero e il calciatore tedesco hanno deciso consensualmente di non rinnovare il ...

Will Still, il tecnico diventato famoso per essersi ‘formato’ tramite il videogioco manageriale Football Manager, ha annunciato giovedì che non continuerà la sua avventura con lo Stade de Reims la prossima stagione. Il club, attualmente 11esimo in ...