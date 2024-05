Il Conte anti-Toti si becca i fischi | cosa è successo davvero a Genova

(Di domenica 12 maggio 2024) Con quella faccia un po' così, che ha(Giuseppe) ora che è statoato a; e ben sicuro non è più, che questo posto dov'è andato non lo inghiotta e lui non torni più. La canzone di Paolo, omonimo dell'ex premier, si presta a beffarde parodie escogitate per il leader grillino, mentre in città impazzano i riadattamenti del noto brano musicale alla realtà processuale ligure. “Per noi, “arrestati a, purtroppo le intercettazioni a noi ci rompono i maroni e la focaccia ci si blocca qui...” ccchiano tra il porto e piazza Matteotti gli amministrati del governatore Giovanni. I fatti al di là delle facezie. (...) Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberopquotidiano.it e leggi il commento di Pietro Senaldi

Dopo Torino e Bari, il capo dei 5 stelle corre in Liguria per approfittare dell'ultima vicenda giudiziaria. Si fionda su un corteo contro le infrastrutture ma viene respinto in malo modo: "Fuori dalla manifestazione"

Con quella faccia un po' così, che ha Conte (Giuseppe) ora che è stato fischi ato a Genova ; e ben sicuro non è più, che questo posto dov'è andato non lo inghiotta e lui non torni più. La canzone di Paolo, omonimo dell'ex premier, si presta a ...

Corteo Comitati del No contro Toti, contestato Conte. Paita: è uno sciacallo - Corteo Comitati del No contro Toti, contestato conte. Paita: è uno sciacallo - Corteo Comitati del No contro Toti da genova Principe a De Ferrari, contestato Giuseppe conte. Raffaella Paita (Italia Viva): leader M5S è uno sciacallo ...

Il tour manettaro di Conte per cavalcare le inchieste. Ma il suo blitz a Genova finisce tra fischi e insulti - Il tour manettaro di conte per cavalcare le inchieste. Ma il suo blitz a genova finisce tra fischi e insulti - Dopo Torino e Bari, il capo dei 5 stelle corre in Liguria per approfittare dell'ultima vicenda giudiziaria. Si fionda su un corteo contro le infrastrutture ma viene respinto in malo modo: "Fuori dalla ...

Toti, dimissioni più vicine. Orlando si offre a sinistra. Per la destra Bucci in pole. Impazza già il totonomi - Toti, dimissioni più vicine. Orlando si offre a sinistra. Per la destra Bucci in pole. Impazza già il totonomi - Dentro la maggioranza si attende a giorni un passo di lato da parte del governatore. Il sindaco del capoluogo di regione vanta anche ottimi rapporti con Italia viva.