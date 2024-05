Il business dell’accoglienza si sposta in Albania | Medihospes gestirà i centri per migranti

(Di domenica 12 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 12 Maggio 2024, 08:02 “nasce dall’incontro di persone impegnate quotidianamente nel compito di accogliere, assistere e curare persone in stato di fragilità sociale e sanitaria o in stato di emergenza sociale e umanitaria. Persone accomunate dalla consapevolezza che da sole possono fare poco e che il proprio lavoro acquista maggior valore L'articolo proviene da Il Difforme.

Perugia, 11 maggio 2024 – Una festa di popolo, migliaia di persone lungo il percorso, immagini Tv trasmesse in tutto il mondo che hanno raccontato le bellezze dell’Umbria. Quando arriva il Giro d’Italia è sempre un trionfo, difficile se non ...

Ucraina: evacuate centinaia di persone, Mosca rivendica la presa di sei villaggi - Ucraina: evacuate centinaia di persone, Mosca rivendica la presa di sei villaggi - Le notizie di domenica 12 maggio sulla guerra in Ucraina, in diretta. La Russia ha rivendicato la cattura di sei villaggi nell’Ucraina orientale, dove centinaia di persone sono state evacuate dalle ar ...

Ex postino scomparso nel 2019: ora si indaga anche per omicidio - Ex postino scomparso nel 2019: ora si indaga anche per omicidio - Vito Mezzalira, 70 anni, è scomparsi dalla sua casa di Sagrado (Gorizia) nell’estate del 2019. La Procura indaga per omicidio.

Corteo pro Palestina a Milano e tende davanti Politecnico - Corteo pro Palestina a Milano e tende davanti Politecnico - MILANO, 11 MAG - Per la 30/ma volta si è svolto un corteo a favore della Palestina a Milano: la manifestazione - alla quale hanno preso parte, secondo gli organizzatori, un migliaio di persone - è par ...