Il Buco del Piombo La caverna è accessibile

(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo dodici anni di abbandono, ildel, la grandedella Valle Bova, è finalmente tornato. Ieri è stato aperto al pubblico e ora grazie all’aiuto degli speleologi si potrà ricominciare ad esplorare la spettacolaregiurassica nel cuore del complesso carsico dell’Alpe Turati. Questa impressionante grotta, paragonabile per dimensioni al Duomo di Milano, vanta un ingresso maestoso di 45 metri di altezza per 38 di larghezza. Fu un attrazione a partire dal Settecento. Una frequentazione interrotta poco più di dieci anni fa per disseti geologici, burocrazia e rimpalli di responsabilità. La grotta è un fenomeno carsico nelle montagne del Triangolo Lariano, a 600 metri di quota. È sempre stato abitato dall’uomo sin dal Neolitico. Prima laera ...