“IFF – Integrazione Film Festival” | a Bergamo dal 14 al 18 maggio

Bergamo. Una metamorfosi come cambiamento, che vede il cinema come mezzo e strumento capace di intercettare il mutamento di prospettive e sensibilità artistiche nel raccontare storie, generando a sua volta una descrizione della contemporaneità in ...

Torna anche quest’anno a Bergamo «IFF - Integrazione Film Festival» , il concorso cinematografico dedicato a identità, inclusione e intercultura. Da martedì 14 a sabato 18 maggio, al cinema Lo Schermo Bianco e negli spazi del polo culturale Daste, in ...

Samad, alla ricerca dell’integrazione negata, Intervista al regista Marco Santarelli - Samad, alla ricerca dell’integrazione negata, Intervista al regista Marco Santarelli - È in uscita nelle sale “Samad”, un film in cui non ci si limita a parlare di immigrazione ma la si rende protagonista del nostro immaginario collettivo. Il regista Marco Santarelli, infatti, ci porta ...

Il regno delle scimmie, Hathaway e Chastain mamme noir, Binoche gran cuoca e altri 7 film al cinema o in streaming - Il regno delle scimmie, Hathaway e Chastain mamme noir, Binoche gran cuoca e altri 7 film al cinema o in streaming - Servono quattro registi, Francesco Lettieri, Giorgio Testi, Giuseppe Squillaci e LRNZ Lorenzo Ceccotti, per indicare la strada: il vero segreto è l’anima fusion, integrazione e condivisione ... Paolo ...

18° IFF-INTEGRAZIONE FILM FESTIVAL: 14/18 maggio Bergamo - 18° IFF-integrazione film FESTIVAL: 14/18 maggio Bergamo - Prende il via il 18° IFF – integrazione film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato a identità, inclusione e intercultura: a Bergamo da martedì 14 a sabato 18 maggio, al cinema Lo ...