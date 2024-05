Idroscalo, lo scontro ora in Tribunale. Ex Cda a processo per la lettera a Sala: "Diffamarono il direttore Di Cataldo" - idroscalo, lo scontro ora in Tribunale. Ex Cda a processo per la lettera a Sala: "Diffamarono il direttore Di Cataldo" - Chiesti danni per 31mila euro: immagine lesa, anche come figlio di vittima delle Br in campo per la legalità. Erano volati gli stracci subito dopo la creazione dell’organismo, sciolto nel 2022 dalla C ...

La prima sfida tra i candidati è sul Ticino. Tutti d’accordo sul recupero Idroscalo - La prima sfida tra i candidati è sul Ticino. Tutti d’accordo sul recupero idroscalo - Pavia. Possiamo aspettarci una campagna elettorale dai toni molto pacati Almeno dalla prima sfida tra i candidati sindaco si direbbe proprio di sì.