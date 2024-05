Idf | avanti a Rafah -per riavere ostaggi

(Di domenica 12 maggio 2024) 9.00 "Le Forze di Difesa di Israele stanno continuando la loro operazione mirata contro Hamas acome parte degli sforzi per ottenere una duratura sconfitta di Hamas e per portare a casa tutti i nostri". Lo ha detto il portavoce dell'Idf, Hagari,in un video su Telegram. "La nostra guerra è contro Hamas, non contro la popolazione di Gaza", ha precisato. "Le nostre operazioni contro Hamas asono limitate e mirano a progressi e aggiustamenti tattici e militari,e a evitare aree densamente popolate".

Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar , non si nasconderebbe a Rafah, la città nel sud della zona di conflitto dove è in corso l'operazione dell'Idf. Potrebbe invece trovarsi nei tunnel dell'area di Khan Yunis. A svelarlo sono ...

ROMA Yahya Sinwar , il deus ex machina di Hamas nella Striscia, potrebbe nascondersi non a Rafah ma a Khan Yunis, a circa 7 chilometri da Rafah, nella Striscia di Gaza. A riferirlo al Times of Israel e al New York Times due fonti della sicurezza ...

