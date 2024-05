I pronostici di domenica 12 maggio | Serie A - - Premier Leag -e, Liga e Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 12 maggio 2024) Idi12: si gioca inA,ue,, Ligue 1, Eredivisie e Bundes. La terzultima giornata diA prosegue questacon altre partite di fondamentale importanza per la zona Championsue e per la zona retrocessione. La Juventus può mettersi al sicuro battendo la già retrocessa Salernitana, mentre Atalanta-Roma è uno scontro diretto ad alta tensione in cui i gol non dovrebbero mancare. L’allenatore della Juventus Allegri (LaPresse) – IlVeggente.itIn giro per l’Europa vittorie abbordabili per l’Hoffenheim in Bundese per il Betis nellaspagnola: a caccia di un posto nelle coppe europee, affrontano due ...