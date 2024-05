I licheni e il loro adattamento. Il Torno vince AmbientiAmo - I licheni e il loro adattamento. Il torno vince AmbientiAmo - La classe 4C BTA dell’istituto torno vince il concorso AmbientiAMO con un video sui licheni, e sarà premiata il 16 giugno alla Scala di Milano. I licheni sono esseri simbiotici che si adattano a diver ...

Ascoltando le “Voci dal paesaggio nordico” con il curatore della mostra Davide Adamo - Ascoltando le “Voci dal paesaggio nordico” con il curatore della mostra Davide Adamo - Il percorso espositivo propone al visitatore un’immersione sensoriale nel paesaggio nordico tra forme, colori, profumi e materiali richiamati da betulle, pini, muschi, licheni, legni, sassi e ...

Valentina Miozzo, da Modena a un villaggio di 28 persone in Norvegia: «Con il viaggio arricchisco il mio bagaglio culturale ed esperienziale» - Valentina Miozzo, da Modena a un villaggio di 28 persone in Norvegia: «Con il viaggio arricchisco il mio bagaglio culturale ed esperienziale» - Originaria di Modena, ha iniziato a viaggiare in solitaria a 18 anni. Guida Ambientale Escursionistica, nel 2020 ha accettato di gestire un piccolo albergo in Norvegia, in una cittadina di 28 abitanti ...