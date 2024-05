I flash del giorno X Il pienone al Palaffari e i parcheggi sold out Parlano i protagonisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Aria di festa alper il debutto di OroArezzo 2024. L’area di via Spallanzani era presidiata dalle forze dell’ordine e anche nella zona del palasport le Caselle isono andati esauriti. Non si sono però registrati particolari disagi nonostante una città ingolfata dal mercato settimanale e dalla manifestazione di auto partita da via Roma. "L’appuntamento con Oroarezzo, che nasce storicamente qui ad Arezzo Fiere – ha evidenziato Ferrer Vannetti, presidente Arezzo Fiere e Congressi –, è sempre un momento decisivo nel calendario fieristico, al quale siamo orgogliosi di dare una sede sempre più adeguata. In fortissima collaborazione con la mirabile organizzazione di IEG, la fiera orafa già dalla scorsa edizione aveva potuto usufruire di adeguamenti infrastrutturali. Questo per noi ha significato realizzare nel tempo investimenti ...