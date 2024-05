I dipendenti del Papa in rivolta - la denuncia sulle discriminazioni ai Musei Vaticani | Costretti a ridare anche gli stipendi del Covid

(Di domenica 12 maggio 2024) Il Governorato del Vaticano ha un mese di tempo per evitare che le rivendicazioni di 49deifiniscano in tribunale. Quella di cui è stata incaricata l’avvocata Laura Sgrò potrebbe diventare la prima storica class action all’interno delle mura vaticane. Per di più contro l’esecutivo della Santa sede, guidato dal cardinale Fernando Vergez Alzaga. Come riporta il Corriere della Sera, a lui ihanno scritto: «Eminenza Reverendissima, le condizioni di lavoro ledono la dignità e la salute di ciascun lavoratore. È evidente la mala gestio, che sarebbe ancora più grave se fosse frutto della sola logica di ottenere maggiori guadagni». La malattia come ai domiciliari Le rivendicazioni riguardano per ora 49 su 700totali dei ...

La prima class action dei dipendenti del Papa: «Trattati come merce, i Musei vaticani non sono sicuri» - La prima class action dei dipendenti del Papa: «Trattati come merce, i musei vaticani non sono sicuri» - Quarantanove dipendenti firmano un'istanza collettiva contro il Governatorato. Non era mai successo. Accuse in tema di diritti: «Sequestrati in caso di malattia e costretti a restituire le ore non pag ...

Concorso pubblico ministero Cultura Musei di Roma, bando per incarichi di collaborazione: requisiti e domanda - Concorso pubblico ministero Cultura musei di Roma, bando per incarichi di collaborazione: requisiti e domanda - Il ministero della Cultura, Direzione musei statali della città di Roma, ha pubblicato nella giornata di oggi, 11 maggio 2024, il bando di concorso pubblico per reclutare alcune figure professionali e ...

Non solo cultura, il San Domenico strizza l'occhio ai sapori locali: a pochi passi dal museo apre una piadineria - Non solo cultura, il San Domenico strizza l'occhio ai sapori locali: a pochi passi dal museo apre una piadineria - Quello del San Domenico non è da considerarsi solo un polo della cultura, ma anche dell'enogastronomia. Ai ristoranti e bar già esistenti da venerdì mattina si aggiunge infatti "Santa Piada", una nuov ...