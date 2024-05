I bonifici a Toti e al partito - Spinelli e il regalo a Signorini con la carta di credito da 500 mila dollari

(Di domenica 12 maggio 2024) Genova – Migliaia di pagine dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari per corruzione Aldoe Giovannioffrono un quadro dettagliato dei rapporti tra il re della logistica portuale e la politica. La Procura di Genova dipinge un’immagine di spregiudicatezza, soprattutto nei confronti del Governatore. Una descrizione incisiva diemerge da un’intercettazione: «Quali sono le sue armi vincenti? Il sorriso, la battuta, la quinta elementare, però ha anche i cogli…, soprattutto, e il quasi illimitato numero di persone che lui in un qualche modo paga, con pranzi, orologi, soldi, ma paga. Che è il modo di lavorare che aveva cinquant’anni fa ed è lo stesso che ha anche adesso».mantiene legami conconsolidati dalla corruzione, secondo i pm guidati dal ...

