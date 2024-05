I bonifici a Toti e al partito - Spinelli e il regalo a Signorini con la carta di credito da 500 mila dollari

(Di domenica 12 maggio 2024) Genova – Migliaia di pagine dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari per corruzione Aldoe Giovannioffrono un quadro dettagliato dei rapporti tra il re della logistica portuale e la politica. La Procura di Genova dipinge un’immagine di spregiudicatezza, soprattutto nei confronti del Governatore. Una descrizione incisiva diemerge da un’intercettazione: «Quali sono le sue armi vincenti? Il sorriso, la battuta, la quinta elementare, però ha anche i cogli…, soprattutto, e il quasi illimitato numero di persone che lui in un qualche modo paga, con pranzi, orologi, soldi, ma paga. Che è il modo di lavorare che aveva cinquant’anni fa ed è lo stesso che ha anche adesso».mantiene legami conconsolidati dalla corruzione, secondo i pm guidati dal ...

Caso Toti, anche l’ex procuratore capo Cozzi sullo yacht di Spinelli - Caso toti, anche l’ex procuratore capo Cozzi sullo yacht di spinelli - Caso toti e maxi inchiesta della Dda e della Procura della Repubblica di Genova per corruzione. Anche l’ex procuratore della Repubblica di Genova Francesco Cozzi é salito sullo yacht dell’imprenditore ...

Corruzione in Liguria, ecco chi sono i 30 indagati della maxi inchiesta genovese - Corruzione in Liguria, ecco chi sono i 30 indagati della maxi inchiesta genovese - Dal numero uno della Regione Liguria a noti imprenditori con accuse che vanno dalla corruzione al voto di scambio in alcuni casi con l'aggravante dell'aver agevolato Cosa Nostra.

Inchiesta Toti, le folli spese di Spinelli padre e figlio: 1,5 mln al Casinò e 250mila€ in Rolex - Inchiesta toti, le folli spese di spinelli padre e figlio: 1,5 mln al Casinò e 250mila€ in Rolex - LEGGI – spinelli: “Vado in Procura”. Aponte: “Non mi fai paura” Aldo spinelli nel marzo 2022 ha bruciato oltre 1,5 milioni di euro in poco più di due settimane al Casinò di Montecarlo. Suo figlio Robe ...