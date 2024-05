Ho finto di essere morta per evitare altri colpi | le prime parole della 76enne accoltellata dal marito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) “Ho fatto finta diperche misse ancora”. Sono queste le, riportate da Il Messaggero, che Poldina Pontesilli ha rivolto al personale sanitario prima dicaricata sull’eliambulanza edportata all’ospedale. Laè statadalFranco Mari di 86 anni, che poi ha provato a togliersi la vita, lo scorso venerdì 10 maggio. L’aggressione è avvenuta in una villetta in località Pantano d’inferno, tra Sermoneta e Latina, nel Lazio. I due coniugi sono in condizioni gravissime. Secondo lericostruzioni tutto è partito con un litigio, dopo il quale l’uomo ha aggredito la moglie con sette fendenti al torace e alla spalla. Dopo, credendo che la ...