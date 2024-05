Highlights e gol Triestina-Giana Erminio 1-1 | playoff Serie C 2024 VIDEO

Triestina-Giana Erminio sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming del match valido per il secondo turno della fase interna ai gironi dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . Nel gruppo A entra in gioco la Triestina, che ...

Alle 20:30 di oggi, sabato 11 maggio Triestina e Giana Erminio scenderanno in campo in occasione del secondo turno del Playoff del girone. Roberto Bordin ha presentato la sfida alla vigilia puntando sull’aspetto della preparazione e della ...

Playoff Serie C 2023/24, tutti i risultati del secondo turno della fase a girone! - Playoff serie C 2023/24, tutti i risultati del secondo turno della fase a girone! - Ecco tutti i risultati delle gare del secondo turno della fase a girone dei playoff di serie C 2023/24. Colpaccio solo per la Juve Next Gen.

Triestina - Giana Erminio 1-1. Alabardati qualificati alla prima fase nazionale dei playoff - Triestina - Giana Erminio 1-1. Alabardati qualificati alla prima fase nazionale dei playoff - La sfida secca allo stadio Rocco: i gol nel secondo tempo, con il vantaggio della squadra ospite su rigore al 38' e il pareggio dei padroni di casa al 41

Playoff Serie C, la Juventus U23 fa saltare il fattore campo: le qualificate alla fase nazionale - Playoff serie C, la Juventus U23 fa saltare il fattore campo: le qualificate alla fase nazionale - Si sono giocate le partite del secondo turno dei playoff di serie C. Nelle 6 partite in programma in 5 occasione il fattore campo è risultato decisivo: Atalanta U23, Casertana, Perugia, Taranto e ...