Highlights e gol Pescara-Juventus Next Gen 1-3 | playoff Serie C 2024 VIDEO

Ecco la data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Pescara-Juventus U23, match dello Stadio Adriatico valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione abruzzese ha superato il primo turno di ...

Alle 21:00 di oggi, sabato 11 maggio Pescara e Juventus U23 scenderanno in campo in occasione del secondo turno della fase a gironi dei Playoff di Serie C. Dopo la bella vittoria sull’Arezzo, i bianconeri si preparano per questa sfida ...

La Juventus Next Gen vola al prossimo turno dei playoff! Ecco le possibili AVVERSARIE - La Juventus Next Gen vola al prossimo turno dei playoff! Ecco le possibili AVVERSARIE - La Juventus Next Gen di Brambilla vola al prossimo turno dei playoff! Ecco tutte le possibili AVVERSARIE dei bianconeri Terminata da poco Pescara Juventus Next Gen con il successo per 3-1 dei biancone ...

Playoff Serie C 2023/24, tutti i risultati del secondo turno della fase a girone! - playoff Serie C 2023/24, tutti i risultati del secondo turno della fase a girone! - Ecco tutti i risultati delle gare del secondo turno della fase a girone dei playoff di Serie C 2023/24. Colpaccio solo per la Juve Next Gen.

Pagelle Pescara Juventus Next Gen: Guerra, Sekulov e Mbangula non sbagliano! Volano i bianconeri – I VOTI - Pagelle Pescara Juventus Next Gen: Guerra, Sekulov e Mbangula non sbagliano! Volano i bianconeri – I VOTI - I voti e i giudizi ai protagonisti nel match per il secondo turno dei playoff di Serie C: pagelle Pescara Juventus Next Gen I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il secondo turno de ...